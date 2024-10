Wuhan će sigurno imati barem jednu Kineskinju u finalu

Podijeli :

AP photo/John Collins by Guliver

Olimpijska pobjednica Zheng Qinwen (WTA - 7.) i njena sunarodnjakinja Wang Xinyu (WTA - 51.) borit će se pred domaćim navijačima za mjesto u finalu WTA 1000 turnira u kineskom Wuhanu.

Obje su do četvrtfinalnih pobjeda došle u tri seta, a Wang je pritom i spasila dvije meč-lopte protiv Ruskinje Jekaterine Aleksandrove (WTA – 33.) koju je svladala sa 4-6, 7-5, 7-6 (6). Ruska tenisačica vodila je 5-3 u odlučujućem setu, kod 5-4 propustila prvu meč-loptu (40-30), a drugu kod vodstva 6-5 u ‘tie-breaku’. No, 23-godišnja Wang Xinyu je nizom od tri poena došla do pobjede i svog petog polufinala na WTA Touru. Wang još uvijek čeka na svoje prvo finale.

Zheng Qinwen je u dvoboju finalistica na ovogodišnjim Grand Slam turnirima pobijedila Talijanku Jasmine Paolini sa 6-2, 3-6, 6-3. Olimpijska pobjednica i finalistica Australian Opena tako je protiv finalistice Roland Garrosa i Wimbledona izborila mjesto u kineskom polufinalu.

Druga i četvrta tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Coco Gauff, spriječile su moguće poljsko polufinale u gornjem dijelu ždrijeba. Dvostruka pobjednica Wuhana, Arina Sabaljenka, svladala je 27. igračicu svijeta Magdalenu French sa 6-2, 6-2 i tako ostala neporažena u nastupima na ovom turniru (15-0).

Sabaljenka će se za svoje treće finale u Wuhanu boriti protiv Coco Gauff koja je pobijedila 45. tenisačicu svijeta Magdu Linette sa 6-0, 6-4.