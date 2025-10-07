VIDEO / Pogledajte što radi jedna od najboljih na svijetu na pauzi između gemova

Podijeli :

Peta tenisačica svijeta, Mira Andrejeva (19), igra drugo kolo Mastersa u Wuhanu protiv Laure Siegemund (WTA - 57.), a posebno zanimljiv detalj dogodio se na pauzi između gemova pri vodstvu mlade Ruskinje 2:1. Naime, Andrejeva je tijekom odmora uzela bilježnicu u ruke i čitala iz nje, a ostaje pitanje radi li se o nekakvim uputama za meč protiv Siegemund ili je sadržaj sasvim nešto drugo.

