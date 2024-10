Samo na SK: Donni Vekić neugodna protivnica u 2. kolu Wuhana

Podijeli :

Tom Dubravec / CROPIX via Guliver Images

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 18.) igrat će protiv Julije Putinceve (WTA - 35.) u 2. kolu WTA 1000 turnira u kineskom Wuhanu, nakon što je 29-godišnja Kazahstanka u utorak svladala Kineskinju Zhang Shuai (WTA - 250.) sa 6-4, 6-4.

Putincevoj je to bila prva pobjeda od US Opena, na kojem je stigla do 3. kola. U međuvremenu je poražena u prvim nastupima na turnirima u Seulu, gdje ju je svladala Amanda Anisimova, i Pekingu, gdje je bolja od nje bila Naomi Osaka.

Bit će to njihov šesti međusobni dvoboj, ali prvi nakon više od tri godine. U prethodnih pet mečeva Osječanka je ostvarila tri pobjede, ali je Putinceva slavila u posljednja dva obračuna, oba na tvrdoj podlozi, na kojoj se odigrava i turnir u Wuhanu.

Vekić je u ponedjeljak u 1. kolu svladala Belgijku Elise Mertens sa 3-6, 6-1, 6-3.