VIDEO / Vekić preokretom došla do pobjede na startu turnira u Wuhanu

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo WTA 1000 turnira u Wuhanu, ona je preokretom sa 3-6, 6-1, 6-3 svladala Belgijanku Elise Mertens.

U prvom setu po Vekić je kobna bila loša igra na servisu, 28-godišnja Osječanka izgubila je tri od četiri igre na svom početnom udarcu. Mertens je prvi “break” za 2-0 napravila ostavivši Vekić na 0, ali naša je igračica uzvratila s dva osvojena gema zaredom za 2-2 te imala čak pet “break-lopti” za prelazak u vodstvo. Nakon što ih nije iskoristila opet je pala u rezultatski zaostatak, pa iako se i drugi put vratila u igru, nakon što je treći put izgubila servis za 3-5 više nije bilo povratka u prvu dionicu.

Bila je Vekić blizu gubitka servisa i u prvom gemu drugog seta, no spasila je dvije “break-lopte”, da bi nakon 1-1 zagospodarila terenom. Osvojila je šest gemova zaredom čime je riješila drugi set u svoju korist sa 6-1 uz “break” u trećem. Taj “break” nije uspjela potvrditi, no Mertens je držala rezultatsku ravnotežu samo do 2-2. Vekić je potom osvojila tri igre zaredom, od toga dvije na servis suparnice te stigla u dobitnu poziciju.

Nije uspjela zaključiti dvoboj na svom početnom udarcu, no kod 5-3 je još jednom oduzela servis Mertens i to bez izgubljenog poena.

Vekić će u 2. kolu igrati protiv bolje iz ogleda Kineskinje Shuai Zhang i Ukrajinke Julije Putinceve.