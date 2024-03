VIDEO: U sudaru tenisačica čiji su očevi milijarderi slavila “bogatija”

Podijeli :

Meč osmine finala jakog WTA 1000 turnira u Miamiju između Amerikanki Jessice Pegule i Emme Navarro bio je intrigantan iz - financijskog aspekta. Obje su, naime, kćerke milijardera...

Ben Navarro, Emmin otac, navodno je “težak” tri milijarde dolara. On je osnivač i izvršni direktor financijske grupe Sherman, koja je vlasnik banke Credit One. Uz to je i vlasnik teniskog turnira u Cincinnatiju na kojemu se istovremeno natječu i muškarci i žene.

S druge strane, bogatstvo Jessicina oca Terryja Pegule procjenjuje se na preko sedam milijardi dolara. On je vlasnik NHL momčadi Buffalo Sabres i NFL momčadi Buffalo Bills, kao i predsjednik obje franšize.

Okršaj kćerki milijardera pripao je Peguli. Peta tenisačica svjetske rang-liste pobijedila je Navarro 7:6 (1), 6:3 i plasirala se u četvrtfinale u kojemu će igrati protiv Ruskinje Jekaterine Aleksandrove koja je eliminirala prvu tenisačicu svijeta Igu Swiatek 6:4, 6:2.

