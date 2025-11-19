VIDEO / Sjećanje na Pilića u Bologni: Govore držali Ljubičić, Đoković i Becker

Poznato je da je Pilić imao jednu od najvažnijih uloga u karijeri Novaka Đokovića koji se okupljenima u dvorani obratio s nekoliko riječi:

„Želio bih reći par riječi svima prisutnima. Hvala što ste došli. Ovo je trenutak s pomiješanim emocijama za mene, da budem iskren. Kada su mi javili, kada smo svi saznali, to je bio jedan od najtužnijih trenutaka za mene. Niki je bio jako važan za mene, za moj život, karijeru i za svu ovu gospodu ovdje na terenu. I mislim da nema boljeg mjesta da se proslavi značaj Nikole Pilića, koji je jedini kapetan tima koji je do trofeja došao s tri zemlje – s Njemačkom, Hrvatskom i Srbijom. Ovo je nevjerojatno ostvarenje koje vjerojatno nitko neće moći ponoviti. Od srca kažem, hvala ti, Niki! Hvala obitelji koja je ovdje, zauvijek ćemo te pamtiti. Volimo te svi“, istaknuo je Đoković.

Hrvatska je 2005. osvojila Davis Cup titulu, a tom prilikom se i Ivan Ljubičić također prisjetio Pilića, kao i legendarni Nijemac Boris Becker.