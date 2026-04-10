VIDEO / Sjajna Vekić pobjedom protiv bivšeg broja 1 izborila prvo polufinale nakon skoro dvije godine

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA – 104.) pobjedom protiv bivše prve tenisačice svijeta, Čehinje Karoline Pliškove (WTA – 258.), izborila je polufinale WTA 500 turnira u Linzu.
Osječanka je slavila nakon sat i 28 minuta igre rezultatom 7:5, 6:4. U prvom setu nije bilo breakova sve do 6:5 za Vekić, kada je iskoristila svoju drugu break-loptu i osvojila set.
Iako je Čehinja odmah na početku drugog seta uzvratila oduzimanjem servisa, Donna se brzo vratila, izjednačila na 2:2, a potom kod vodstva 5:4 iskoristila prvu od tri ponuđene break-lopte za plasman u polufinale turnira na sjeveru Austrije.
Vekić je tako prvi put nakon kolovoza 2024. i plasmana u polufinale Olimpijskih igara u Parizu ponovno izborila mjesto među četiri najbolje na turniru najviše razine, a u borbi za finale čeka je domaća tenisačica Anastasia Potapova (WTA – 97.).
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!