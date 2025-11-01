VIDEO / Počeli WTA Finalsi: Swiatek za samo sat vremena zaradila više od pola milijuna dolara

Podijeli :

Počeo je WTA Finals turnir koji se održava u saudijskom Riyadhu. Natjecanje su otvorili Iga Swiatek i Madison Keys, a gledatelji u Saudijskoj Arabiji nisu mogli gledati previše tenisa. Naime, za samo 61 minutu je Poljakinja porazila Amerikanku sa 6:1, 6:2 te je tako upisala prvu pobjedu na turniru. Tako je zaradila 350 tisuća dolara za pobjedu te još 225 tisuća za nastup na turniru. S druge strane, Keys je osvojila 225 tisuća za poraz nakon samo sat vremena.

