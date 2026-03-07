VIDEO / Ovo je trenutak u kojem je Prižmić predao meč Ivaniševićevom štićeniku

Podijeli :

Hrvatski tenisač Dino Prižmić predao je susret 2. kola na ATP turniru iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu Francuzu Arthuru Filsu zbog bolova u desnoj ruci pri vodstvu Filsa 6-2, 3-2.

Tijekom prvog seta Prižmić nije bio konkurentan, izgubio je gem na svom početnom udarcu odmah na startu, a zatim i kod zaostatka od 1-3 dok on niti jednom nije zaprijetio Filsu.

Drugi je set donio izjednačeniju igru, prvo je Prižmić spasio tri break-lopte Ivaniševićevog štićenika u prvom gemu, da bi odmah u sljedećoj igri i Fils morao spašavati tri break-lopte našeg igrača.

No, kod rezultata 2-2 Prižmić je opet pokleknuo na svom početnom udarcu da bi prilikom izmjene strana pozvao fizioterapeuta. Nakon kraćeg savjetovanja odlučio je predati dvoboj žaleći se na bol u desnoj ruci od ramena prema laktu.

