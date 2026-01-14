VIDEO / Bizarnost u Aucklandu: Tenisač se usred meča – šišao!

Na ATP 250 turniru u Aucklandu, Ugo Carabelli (26), Argentinac i 47. tenisač svijeta, izveo je neviđeni potez na terenu – usred pauze između gemova izvadio je škare i šišao si kosu.
Snimka ove bizarne akcije postala je hit, no Carabelliju to nije pomoglo jer je izgubio 4:6, 2:6 od Alejandra Tabila.
Argentinac je poznat po nastupima na Challengerima, gdje je osvojio osam titula, ali i po neobičnom ponašanju. Naime, u listopadu 2024. šokirao je publiku na polufinalu Challengera u Brazilu tako što je predao meč protiv Tristana Boyera dok je protivnik imao tri meč lopte. Nakon što je Boyer vodio 5:4 i imao servis kod 40:0 u drugom setu, Carabelli je jednostavno prišao, pružio ruku i čestitao, završivši meč bez borbe za posljednji poen.
Dvije godine ranije, nakon iznenađujuće pobjede nad Aslanom Karatsevom u prvom kolu Roland Garrosa, doživio je bizarnu ozljedu. Onesvijestio se u hotelskoj sobi u Parizu, a trener ga je pronašao u lokvi krvi. Carabelli je to ovako opisao:
“Stvarno se ne sjećam ničega, ne znam kako sam se onesvijestio. Pamtim samo da me trener podigao, a moje lice je bilo puno krvi. Vidio sam tragove udarca na ramenu i na zidu, tako da pretpostavljam da sam u padu ramenom udario o zid, a potom glavom o pod.”
Za poraz u drugom kolu protiv Felixa Augera Aliassimea rekao je:
“Trenirao sam samo sat vremena prije meča jer me boljela glava. Popio sam tablete protiv bolova, ali se nisam dobro osjećao na terenu.”
