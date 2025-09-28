VIDEO / Alcaraz odigrao svoj ‘najbolji posljednji gem’, imamo sve polufinaliste Tokija!

Podijeli :

Kada Carlos Alcaraz igra kao što je to bio slučaj u nedjelju u Tokiju, nitko ga ne može ugroziti. Brandon Nakashima nije bio ni blizu.

Amerikanac nije napravio niti jednu break loptu, a Alcaraz je sjajnim potezima digao publiku na noge i na kraju pobijedio 6:2, 6:4. Promašio je meč loptu Carlitos kod 5:3, ali je onda odigrao spektakularan posljednji gem.

“Uvijek kažem da je teško završiti meč, a sada je bilo još teže jer sam imao meč loptu u prethodnom gemu. Kad sam izgubio taj gem, mislio sam da me čeka težak posao, ali kao što sam rekao, samo sam želio ostati fokusiran i odigrati vrhunske poene u posljednjem gemu. Mislim da nikada nisam tako odigrao posljednji gem, sretan sam zbog toga.”

Alcarazu je to deveto uzastopno polufinale, a za mjesto u finalu borit će se s Casperom Ruudom, koji je lako pobijedio Aleksandra Vukića 6:3, 6:2.

Španjolac je dobio četiri od pet mečeva s Ruudom, a Norvežanin je pobijedio u posljednjem, prošle godine u Torinu.

U drugom polufinalu sastaju se Taylor Fritz i Jenson Brooksby. Točnije u prvom, jer je taj dvoboj zakazan za ponedjeljak u 9:00 sati, nakon čega na teren izlaze Alcaraz i Ruud.

