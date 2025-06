Tsitsipas: Trebao sam još prije tri ili četiri godine angažirati Ivaniševića

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Nikad nije kasno, ali ova poznata motivacijska izreka možda više ne vrijedi za Stefanosa Tsitsipasa.

Prije četiri godine bio je na pragu trijumfa na Roland Garrosu, vodio je u finalu protiv Novaka Đokovića s 2:0 u setovima, bio je treći na svijetu, a sada ga nigdje nema.

Nedavno je povukao rez i angažirao Gorana Ivaniševića za trenera, ali sada priznaje da je možda zakasnio:

“Trebao sam to učiniti prije tri ili četiri godine. Izgubio sam puno vremena”, poručio je Grk. Nedavno je prvi put od 2018. ispao iz top 20 na svijetu i sada je 26.

Naravno, to nije bilo moguće iz jednostavnog razloga što je Ivanišević bio u stručnom stožeru Novaka Đokovića do travnja prošle godine, ali bilo je moguće angažirati još jednog vrhunskog stručnjaka. Međutim, Tsitsipas je previše oklijevao prekinuti suradnju s ocem Apostolosom.

Grk i Hrvat udružili su snage nakon Roland Garrosa, prije nešto više od dva tjedna, ali zadovoljstvo je ogromno, iako nema rezultata koji bi to potkrijepili. U Halleu je Tsitsipas ispao u drugom kolu od Amerikanca Michelsena, dok je na “Armaniju” prvo pobijedio Amerikanca Tiafoea sa 7:6 (11:9), 6:7 (4:7), 10:7, a zatim ga je pobijedio Argentinac Echeverry sa 6:4, 2:6, 10:5.

“Goran je sjajna osoba, naš odnos je puno jači i puno bolji nego što sam očekivao. Očekujem izvrsnu suradnju. Mislim da mi svojim iskustvom može puno pomoći, da mi može prenijeti veliko znanje”, podsjeća Tsitsipas da je Ivanišević pet godina radio s Novakom Đokovićem. Uspio je i osvojiti US Open s Marinom Čilićem u vrijeme najveće dominacije velike četvorke.

Tsitsipas ima 26 godina, tako da još uvijek ima vremena nadoknaditi puno propuštenog.

“Iako sam siguran da bi bilo puno bolje da sam počeo raditi s Goranom prije nekoliko godina, to je samo hipotetski. Vjerujem da još uvijek mogu puno naučiti od njega. Sada sam u razdoblju karijere u kojem mi treba nešto novo. Goran je vrlo strog prema meni. Neki drugi tenisač bi možda pomislio kako može tako razgovarati sa mnom, ali meni tako nešto treba. To je temelj na kojem ću graditi karijeru. Naravno da me poštuje, ali mi može mi reći i da radim. To mi je prije nedostajalo.”

Grk također ističe razliku u Ivaniševićevom novom zadatku. Kada je počeo raditi s Đokovićem, on je već bio dokazani prvak i osvajač mnogih grand slamova. To se ne odnosi na Tsitsipasa.

“Počinjemo od nule. Radi sa mnom kao da tek počinjem igrati tenis. Naravno da želimo veliki uspjeh, ali očekivanja nisu nerealna. Goran ne misli da ću sutra osvojiti Grand Slam, da ću pobjeđivati ​​jedan za drugim, kao što je to učinio Novak. Prvo, neka ostvarim neki manji uspjeh, a onda krenimo odatle.”

Tsitsipas započinje Wimbledon protiv Valentina Royera, kvalifikanta iz Francuske, 112. na svjetskoj rang listi.

