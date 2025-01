Swiatek priznala da je iscrpljena nakon doping skandala: ‘Čak i kad govorite istinu…’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Poljska teniska zvijezda Iga Swiatek nedavno je podijelila svoje osjećaje u vezi s iskustvom optužbi za doping, u videu koji je objavio Tennis Insider Club.

Swiatek je priznala kako ju je cijela situacija emocionalno opteretila, a posebno neizvjesnost oko trajanja suspenzije.

“Za sve sam za što sam se teško borila proteklih godina. Što ako će mi ljudi, u svojoj glavi, to oduzeti? Što ako će me drugačije gledati? Bila sam kod kuće i još je bilo ljudi koji su dolazili po autograme ili selfie, a ja sam rekla: “Pa, hoćete li to učiniti za mjesec dana?”

Međutim, utjehu je pronašla u spoznaji da nije učinila ništa loše.

“Možeš biti mirna sam sa sobom ako nisi učinila ništa loše, ali zapravo se nitko ne ponaša prema tebi tako… Pogotovo ljudi koji te na neki način progone. Čak i kad govorite istinu, osjećate se kao da vas tretiraju kao lažljivca”, dodala je.

Nadalje je rekla da, čak i kada znate da niste učinili ništa loše, vanjski svijet to možda neće tako vidjeti. Naglasila je kako istražni proces može biti i emocionalno naporan.