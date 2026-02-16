Sinner slavio za svega 70 minuta u prvom meču nakon Australian Opena

Podijeli :

Guliver image (ID: 1071864067)

Tomáš Macháč nije se stigao ni pošteno razmahati, a već je mahao publici na odlasku prema svlačionici.

Jannik Sinner trebalo je nešto više od sat vremena za plasman u drugo kolo ATP turnira u Dohi, u kojem će mu suparnik biti Alexei Popyrin.

Drugi nositelj izašao je na teren odlučan da posao završi u najkraćem mogućem roku pa se već sredinom prvog seta moglo naslutiti da dvoboj drugog i 31. tenisača svijeta neće dugo trajati.

Do vodstva od 1:0 u setovima Talijan je stigao uz samo jedan izgubljeni gem, prepustivši suparniku ukupno 11 poena. Iskoristio je četiri od šest break-lopti i pritom Čehovu servisu nije ponudio nijednu priliku za oduzimanje servisa.

U drugom setu stvari su se donekle promijenile. Macháč je pronašao nekoliko kvalitetnih prvih servisa, što mu je donijelo vodstvo od 1:0 i 2:1 u gemovima, ali ne i ozbiljniji preokret.

Breakom za vodstvo 3:2 Sinner je praktički zaključio susret i ujedno poslao poruku Daniil Medvedevu i Shang Junchengu da započnu zagrijavanje za posljednji pojedinačni meč dana u Kataru.