Sinner: Očekujem da Đoković igra na Wimbledonu

Jannik Sinner je najbolji na svijetu, ali poražen u polufinalu Roland Garrosa. Uspio je prvi put doći do broja 1, ali ni ovog puta nije došao do borbe za trofeje.

“Bio je sjajan trenutak kada sam shvatio da sam postao broj 1, ali sam tužan što se nisam plasirao u finale”, istaknuo je Talijan-

“Čak mi je taj osjećaj tuge što sam finale morao gledati na TV-u jači. Utješio sam se što kada sam se sjetio da je za mjesec dana na istom stadionu Olimpijada. Najbolji način da izbrišem ovu gorčinu bit će da osvojim zlatnu medalju.”

Sinner ima još jedan razlog da ne bude previše oduševljen krunidbom na svjetskoj listi – jer to nije postao svojom zaslugom. Da se Novak Đoković nije predao poslije osmine finala, pitanje je što bi bilo. Talijan je za glavni uvjet imao plasman u finale, a to nije ostvario.

S obzirom na činjenicu da i Đoković i Carlos Alcaraz brane dosta bodova do kraja ljeta, bit će miran na vrhu nekoliko tjedana, a poslije ćemo vidjeti. On se na teren vraća u Halleu pa ide u London.

“Očekujem da Đoković igra na Wimbledonu”, ističe Talijan, mada su procjene liječnika da je to veoma malo vjerojatno.

“Njegov cilj je da se vrati na teren što je brže moguće i da će uspjeti to ostvariti već u Londonu. Bio bi veliki gubitak ne vidjeti ga tamo.”

Za sjledeći cilj bira što duži ostanak na vrhu.

“Želim vidjeti koliko mogu biti gore, da vidim u kojim segmentima se mogu popraviti, da vidim kako ću igrati na travi, jer sam prošle godine prošao kroz probleme”, podseća da je u Den Boschu izugubio od Finca Rusuuvuorija, pa je u Halleu predao Bubliku, da bi na Wimbledonu stigao do polufinala gdje ga je Đoković savladao u tri seta.

“Kada se popneš na jednu planinu, pojavi se sljedeća na horizontu. Zato treba ići korak po korak.”

Svjestan je i da će od narednog turnira biti u promijenjenoj situaciji – svi će ga progoniti.

“Moji protivnici više neće imati što izgubiti protiv mene, dok ću ja imati sve izgubiti. To je emotivan dio statusa prvog na svijetu i to mi se sviđa. Morat ću još više raditi kako bih imao nova rješenja na terenu i to će biti moj sljedeći korak. Želim postati nepredvidljiv u igri”, objasnio je Sinner kako vidi borbu za ostanak na vrhu.