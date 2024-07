Rubljov ušao u polufinale Umaga: ‘Imao sam sreće, mislio sam da danas nije moj dan’

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Deveti tenisač svijeta Rus Andrej Rubljov ponosan je na četvrtfinalnu pobjedu protiv Mađara Fabiana Marozsana (ATP - 49.), do koje je došao preokretom i na kraju slavio sa 5-7, 6-2, 6-3 te za jedan sat i 55 minuta ponovno izborio polufinale na umaškom ATP turniru.

Pred ispunjenim tribinama stadiona “Goran Ivanišević”, Rus je loše ušao u meč, izgubio prva dva gema, ali ih je onda nanizao četiri i činilo se da potpuno kontrolira zbivanja na terenu kad je kod vodstva 5-4 servirao za prvi set. Međutim, umaški pobjednik iz 2017. nije imao taj osjećaj.

“Imao sam sreće da sam došao do vodstva. U tom trenutku Fabian još nije igrao onako dobro kao na kraju prvog seta. Čim je počeo igrati bolje, nisam ništa mogao. Pomislio sam – dobro, ovo nije moj dan. No, nekako, ne mogu vam objasniti kako, uspio sam promijeniti pristup, uspio sam podići razinu svoje igre. Pronašao sam igru i svoje udarce te dobro odigrao drugi i treći set.”

To je nešto što mu je u posljednja dva mjeseca gotovo pa bilo nezamislivo da se može dogoditi. No, ovo je neka nova, naprednija verzija 26-godišnjeg Rusa.

“Stvarno sam ponosan što sam nakon prvog seta, kad se sve činilo beznadno, uspio preokrenuti taj način razmišljanja. To mi se baš ne događa često i to me stvarno ispunjava ponosom.”

Rubljov je po četvrti put u ovoj godini došao do polufinala, a ovo mu je ukupno 40. polufinale u profesionalnoj karijeri, a nijedno od njih nije uspio izboriti na Grand Slam turnirima. Fabian Marozsan na svoje prvo polufinale na ATP Touru još uvijek čeka. Ovo mu je bio četvrti pokušaj.

U petak će mu suparnik 26-godišnjem Rusu biti Argentinac Francisco Cerundolo koji je sa 6-4, 2-6, 7-6 (2) svladao Lorenza Sonega. Bit će to njihov treći međusobni dvoboj, a u prva dva, oba na zemljanoj podlozi, svaki je od tenisača ostvario jednu pobjedu. Rubljov posebno pamti svoju, ostvarenu prošle godine u polufinalu turnira u Bastadu.

“Opet će to biti vrlo težak meč. U Bastadu smo igrali oko tri sata, bilo 7-6, 6-7, 6-3 za mene, ali smo obojica zaslužili pobjedu, obojica smo imali svoje prilike. Bit će to zasigurno još jedan težak dvoboj”, zaključio je Rus.

Cerundolo je debitant u Umagu, a u četvrtak je postao 11. argentinski tenisač koji je stigao do polufinala u Stella Marisu te prvi od 2018. kad su među četiri najbolja bila dvojica njegovih sunarodnjaka, Guido Pella i Marco Trungelliti.

Češka je na svog predstavnika u polufinalu Croatia Opena čekala od 2005. i Jirija Novaka. Njegov je rezultat izjednačio 18-godišnji Jakub Menšik pobjedom 6-0, 6-4 protiv Tajvanca Tsenga Chun-Hsina koji je ušao u glavni ždrijeb kao “sretan gubitnik” iz kvalifikacija i odmah dobio prolaz u drugo kolo, s obzirom na to da je zauzeo mjesto 3. nositelja Holgera Runea.

Menšik je osvojio prvih osam gemova, a onda mu Tseng ipak uspio pružiti žešći otpor.

“U početku je on igrao dosta loše. Nije bilo realno da tako bude cijeli meč. Kad je proigrao, nije bilo lako završiti meč. Sretan sam što sam uspio u dva seta”, izjavio je Menšik koji je tako postao četvrti najmlađi polufinalist u povijesti umaškog turnira.

Upao je u birano društvo, jer su mlađi od njega bili samo 17-godišnji Rafael Nadal, kad je 2003. izgubio u polufinalu od svog tadašnjeg mentora, a današnjeg trenera Carlosa Moye, 18-godišnji Carlos Alcaraz koji je 2021. osvojio pobjednički trofej trijumfom u finalu protiv Richarda Gasqueta te 18-godišnji Goran Ivanišević, po kojem središnji umaški stadion danas nosi ime, kad je 1990. u hrvatskom finalu poražen od Gorana Prpića.

Menšik će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Talijana Lorenza Musettija i Srbina Dušana Lajovića, umaškog pobjednika iz 2019.