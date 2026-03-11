Poljičak bolji od Ivaniševićevog sina na otvaranju Poreča

Podijeli :

xClaudioxGärtnerx via Guliver

Trojica hrvatskih tenisača, Mili Poljičak, Josip Šimundža i Karlo Kajin, izborili su u srijedu nastup u drugom kolu pojedinačne konkurencije na M15 ITF World Tour natjecanju u Poreču, prvom od tri turnira 54. izdanja "Istarske rivijere".

Treći nositelj Mili Poljičak je sa 6-3, 6-2 nadigrao svog partnera u turniru parova Emanuela Ivaniševića. Jednako uvjerljiv bio je i Josip Šimundža koji je sa 6-3, 6-3 bio bolji od slovenskog kvalifikanta Aljaža Jerana.

Poljičak i Ivanišević uspješno započeli obranu naslova u Poreču

Dvojica Splićana će u međusobnom dvoboju u četvrtak odlučivati o plasmanu u četvrtfinale.

Najteže je u osminu finala prošao hrvatski seniorski dvoranski prvak, Istrijan Karlo Kajin koji je trebao dva sata i 34 minute za pobjedu 6-3, 2-6, 6-3 protiv Talijana Gabrielea Bosija. Kajin je ovom pobjedom opravdao pozivnicu za glavni turnir, a za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti još jedan Talijan, 4. nositelj Tommaso Compagnucci.