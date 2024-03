Mektić osvojio Indian Wells, povratak bivšem partneru bio je pun pogodak!

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Images

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Koolhof pobjednici su Masters 1000 turnira u Indian Wellsu u konkurenciji parova, a u finalu odigranom u petak svladali su Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa sa 7-6 (2), 7-6 (4).

U meču nije bilo nijednog ‘breaka’. Španjolsko-argentinski par je spasio pet ‘break’-lopti, a Mektić i Koolhof tri, od kojih je ona posljednja bila i set-lopta kojom su njihovi suparnici mogli osvojiti drugu dionicu meča.

U oba ‘tie-breaka’ je hrvatsko-nizozemska kombinacija prva dolazila do prednosti ‘mini-breaka’ i uspijevala ju zadržati do kraja.

“Činjenica da nije bilo nijednog ‘breaka’ pokazuje koliko je to bio kvalitetan meč. Možda je presudilo to što smo mi prvi došli do prednosti u oba ‘tie-breaka’ i nismo je ispustili”, izjavio je nakon pobjede 35-godišnji Zagrepčanin koji je ove godine obnovio suradnju s 34-godišnjim Nizozemcem i već osvojio tri naslova u tri finala.

Prvo su osvojili ATP 250 turnir u Aucklandu, potom bili najbolji na prvom ovogodišnjem ATP 500 turniru u Rotterdamu, a sad imaju i trofej s prvom Masters 1000 turnira u ovoj sezoni.

“Baš sam razmišljao o tome prije finala i pomislio kako bi bilo zgodno osvojiti ovaj naslov. Drago mi je da sam popunio kolekciju. Tko zna, možda je na redu Grand Slam trofej”, rekao je odlično raspoloženi Koolhof koji je na početku godine rekao da će mu ovo biti oproštajna sezona.

Mektiću i Koolhofu je ovo ukupno četvrti zajednički naslov, a prvi su osvojili na ATP Finalu 2020. Te su godine izgubili dva finala, a bez naslova su ostali u Marseilleu i na US Openu.

Mektić se sada može pohvaliti sa 28 pobjedničkih trofeja iz 44 finala, a ovo mu je osmi Masters 1000 trofej te drugi osvojen u Indian Wellsu. Prvi je put je slavio u kalifornijskoj pustinjskoj oazi 2019., kad mu je partner bio suparnik iz današnjeg finala, Horacio Zeballos.

Koolhof je došao do 19. naslova u 41. finalu, a ovo mu je prvi trofej iz Indian Wellsa, gdje je prošle godine poražen u finalu.