Loš dan u Dubaiju za Hrvatsku: Nakon Ružić, ispala i Marčinko

xRobertoxBettacchi/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_60657597 IPA_Agency_IPA60657597 via Guliver Image

U petak su počele kvalifikacije za WTA 1000 turnir koji se igra u Dubaiju. Tamo je Hrvatska imala tri predstavnice, a do 15 sati je ostala na jednoj jer su Antonia Ružić i Petra Marčinko upisale poraze.

Ružić je u meču protiv Rebecce Šramkove propustila servis za meč i šest meč-lopti dok Petra Marčinko nije imala velike prilike protiv Aleksandre Sasnovič.

Od početka meča je bila u zaostatku te je prvi set izgubila sa 6:4. U drugom setu je Zagrepčanka imala break prednosti, ali je to ispustila te je i drugu dionicu igre izgubila sa 6:4.

Tako je Hrvatska ostala samo na Donni Vekić koja u prvom kolu igra protiv Elisabette Cocciaretto. Prvi set je Osječanka osvojila bez izgubljenog gema.