Konačno pobjeda: Medvedev izbacio najboljeg igrača svijeta

Chryslene Caillaud/Panoramic via Guliver Image

Danil Medvedev je poslije pet uzastopnih poraza od Jannika Sinnera uspio slaviti. Ruski tenisač se plasirao u polufinale Wimbledona rezultatom 3:2 (6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3).

Gubio je Medvedev 1:0 u setovima, poslije zaista čudnog tiebreaka koji je izgubio zahvaljujući osobnim greškama. Imao je Medvedev i set loptu, nije ju iskoristio, pa je Sinner poveo.

U drugom setu bio je dovoljan jedan break koji je napravio ruski tenisač. Mogao je Medvedev i ranije osigurati izjednačenje, ali se Sinner uspio obraniti od dvije break lopte i zadržati šansu. Ipak, Medvedev je izjednačio.

Početkom trećeg seta je Sinner imao problema s vrtoglavicom, morao je i do svlačionice, a peti tenisač svijeta je to znao iskoristiti. Ipak, do vodstva je Medvedev došao teže nego očekivano. Sinner je vratio break kada je Medvedev servirao za set, potom je imao i dvije set lopte, ali je ipak došlo do tiebreaka koji je Medvedev riješio u svoju korist.

Sinner nije odustajao, osjećao se bolje u četvrtom setu i izjednačio, ali je Medvedev vratio sigurnu igru u odlučujućem setu i plasirao se u polufinale gdje će igrati protiv boljeg iz meča Alcaraz – Paul.