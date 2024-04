Ivanišević za SK: Novaku želim zlato, on misli da je dužan…

Podijeli :

Olimpijsko zlato jedno je od rijetkih priznanja koja Novaku Đokoviću nedostaju u GOAT biografiji, a ove godine će se u Parizu probati dokopati toliko željenog zlata.

U Pekingu je osvojio broncu, potom su uslijedila razočaranja u Londonu, Riju i Tokiju, ali sada je nova šansa.

Goran Ivanišević, doskorašnji Novakov trener, u ekskluzivnom intervjuu za Sport Klub kaže da će Đoković pronaći pravi put poslije slabijeg početka sezone, a imao je i želju za Novaka.

“Ne da vjerujem da će se (motivirati), već sam siguran u to. Od srca mu želim da osvoji olimpijsko zlato, prije svih Grand Slamova – to je nešto što on želi i što smatra da je dužan. Nije on nikome ništa dužan, ali ‘ajde… Želim mu da uspije u tome”, rekao je Ivanišević i dodao:

“Kada je Novak DJ, onda ljudi plešu ono što on pušta. Što prije preuzme DJ pult, prije će ljudi (zaplesati)”.

U jedno i polsatnom intervjuu za Sport Klub Ivanišević je govorio i o razlozima rastanka i razgovoru vođenom u Americi, potencijalnom novom treneru, najljepšim i najtežim trenucima skoro petogodišnje suradnje i brojnim drugim detaljima.