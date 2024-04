Hrvatice stopostotne protiv S. Makedonije u Vilniusu

Podijeli :

Hrvatske tenisače su s maksimalnih 3:0 svladale reprezentaciju Sjeverne Makedonije u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u grupi A turnira Euro-afričke skupine 2 Billie Jean King Cupa, što se održava u glavnom litavskom gradu Vilniusu.

Ukupnu pobjedu su već u pojedinačnim dvobojima osigurale Lea Bošković i Antonia Ružić, da bi u meču parova Bošković udružila snage s Ivom Primorac s kojom je za 43 minute sa 6:0, 6:0 svladala makedonsku kombinaciju Iva Daneva – Ana Mitevska.

Makedonski izbornik Dimitar Labudovik je potpuno promijenio nominirani par nakon što su njegove izabranice poražene u oba pojedinačana meča, dok je Marin Bradarić pružio priliku Ivi Primorac ubacivši je umjesto Antonije Ružić koja je igrala tri seta protiv Line Đorčeske.

Hrvatske tenisačice će u nastavku turnira, od četvrtka do subote, razigravati za jedno od dva mjesta koja donose plasman u viši rang natjecanja, Euro-afričku skupinu 1, a suparnici će im biti prvoplasirane reprezentacije iz grupa B i C. Prvo mjesto u grupi B osvojila je domaća ekipa, reprezentacija Litve, koja je pobijedila u sva tri dvoboja, dok je pobjednik skupine C reprezentacija Egipta, koju predvodi Mayar Sherif, 72. na pojedinačnoj WTA ljestvici.