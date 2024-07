Alcaraza izviždali, a onda je biranim riječima govorio o Modriću: Divim mu se, za njega uvijek ima mjesta

Podijeli :

Nakon što je proteklih dana odmarao na Jadranu, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odletio je za London gdje je pratio polufinalni meč Wimbledona između Carlosa Alcaraza i Daniila Medvedeva. Poznato je da je Modrić velik ljubitelj tenisa, ne samo kao navijač već i kao rekreativac, a meč gledao je iz Alcarazova "boksa".

Nakon završetka Europskog prvenstva Modrić je ljetovao s obitelji i suigračem iz reprezentacije Mateom Kovačićem i njegovom obitelji.

Ipak, polufinalni meč Wimbledona između Alcaraza i Medvedeva nije htio propustiti. Stigao je kao gost španjolskog tenisača, koji ne krije kako navija za Real Madrid, te se smjestio u njegovom “boksu” na Centralnom terenu All England Cluba.

Alcaraz će u nedjeljnom finalu igrati protiv Novaka Đokovića ili Lorenza Musettija. Alcarazu će to biti četvrto Grand Slam finale. Do sada je osvojio US Open 2022., Wimbledon 2023. i Roland Garros ove godine.

Nakon pobjede, u intervjuu na terenu Alcaraz se dotaknuo i nedjeljnog finala Europskog prvenstva u nogometu između Španjolske i Engleske.

“Nedjelja će biti dobar dan za Španjolce, zbog Eura”, rekao je Alcaraz, na što je odmah reagirala publika, negodovanjem, čak i zvižducima.

Voditeljica Annabel Croft se od srca nasmijala, a Alcaraz se pokušao izvući. Uspješno ili ne, procijenite sami.

“Ne, ne. Nisam rekao da će Španjolska pobijediti, već samo da će biti zabavan dan za Španjolce. Bit će teška utakmica”, dodao je Alcaraz.

Alcaraz je o Modriću pričao na press konferenciji.

“Luka je odličan lik, odlična osoba, divim mu se kao sportašu. Sreli smo se nekoliko puta, nismo nešto puno pričali međusobno, ali jesmo pomalo u par navrata. Htio je sada doći na moj meč, a kako je on nogometaš kojem se divim, za njega će uvijek biti mjesta u mom kutu. Sjajan je sportaš kojeh jako poštujem i drago mi je što je bio uz mene”, rekao je Carlitos.