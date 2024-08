Sinner dočekan zvižducima na US Openu: Izbacio jednog Amerikanca i ide na drugog

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Image

Publika je na Artur Ashe stadionu u New Yorku zvižducima dočekala prvog tenisača svijeta Jannika Sinnera, a on je nakon sporijeg početka i izgubljenog prvog seta prošao u drugo kolo US Opena.

Prvom nositelju, koji je u New York na posljednji Grand slam sezone stigao praćen odjecima priče o dopingu, rival je u prvom kolu bio domaći tenisač Mackenzie McDonald. Talijan je na kraju slavio nakon četiri odigrana seta – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 za dva sata i 27 minuta.

Dočekan je Sinner zvižducima i odmah je u prvom gemu pretrpio break. Spasio je četiri break lopte, a peta je McDonaldu donijela vodstvo 1:0.

Imao je Amerikanac prilike da dođe odmah i do drugog breaka, a kada nije uspio, Sinner je odgovorio breakom za 2:2.

Međutim, to kao da mu je bio znak da zaigra odlučnije, vezao je četiri osvojena gema i uz dva nova breaka osvojio prvi set.

Drugi set je počeo na istovjetan način – McDonald je odmah napravio break.

Ipak, nije išlo kao u prvom dijelu meča. Sinner je odmah uzvratio istom mjerom, pa na to dodao i break za 3:1. Set je Talijan okončao novim breakom za 6:2 i izjednačenje u setovima.

U trećem setu smo vidjeli samo dvije break lopte, obje za Sinnera i obje pretvorene u breakove za rutinski dobiven treći set.

U četvrtom je Talijan bio jednako dominantan, odmah je napravio dva breaka i poveo 3:0 i time je meč praktično bio gotov. McDonald je uspio samo spasiti jednu meč loptu.

U drugom kolu će Sinneru rival biti još jedan Amerikanac – Alex Michelsen koji je u prvom kolu pobijedio zemljaka Elliota Spizzirrija u tri seta.