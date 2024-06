Bizarna scena na Roland Garrosu: Ptica pala na teren, Medvedev ostao u čudu

Podijeli :

Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Ruski tenisač Daniil Medvedev prošao je u četvrto kolo Roland Garrosa pobhedom nad Tomašom Mahačem u četiri seta.

Medvedev je odigrao zanimljiv meč s češkim igračem i bez neobične situacije koja se dogodila tijekom meča završenog 7:6 (4), 7:5, 1:6, 6:4.

A dogodilo se to da je ptica samo odjednom pala na teren usred meča. Golub, koji je pao na teren stadiona „Suzanne Lenglen“ je završio u rukama sudaca u stolici.

Sudac je sišao iz stolice i ručnikom uzeo u ruke pticu koja je djelovala ozlijeđeno i probala se pomaknuti.

Odnio ju je nekom pored terena, a Medvedev je kasnije rekao kako se nada da je ptica odvedena veterinaru.

“U ovom momentu je to bilo baš dobro. Imate manje vremena na klupi, 15 sekundi, ali to osjetite kasnije tokom meča. Bilo je to ludo. Kada sam vidio, nadao sam se da je ptica dobro, vidio sam da je problematična sa krilom. Mislim da je to dobro da se oporavimo, sudac je dobro reagirao, nadam se da su s pticom sve dobro postupili i odnijeli pticu kod veterinara“, kazao je Rus.