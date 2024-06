Alcaraz: ‘Novak, Jannik i ja hvatamo ritam. Ne znam tko je favorit’

Podijeli :

Novak Đoković, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz - po općem mišljenju tri najveća favorita za naslov na Roland Garrosu. Samo jedna "sitnica" proturječi sama sebi - nitko od njih u Pariz nije došao u maksimalnom izdanju. Srbinu ove godine ne ide kao prethodnih, ozlijeđeni su Talijan i Španjolac. Međutim, Alcaraz kaže da je samo pitanje vremena kada će to postići.

“Polako hvatamo ritam”, objašnjava treći tenisač svijeta. “Đokovića, Sinnera, mene i još neke igrače proglašavaju glavnim kandidatima i vjerujem da ćemo uskoro svi igrati dobro. Ne mogu još reći da smo favoriti, ali korak po korak bit ćemo opasni. To mogu reći za sebe. S druge strane, mečevi se sada kompliciraju, svima raste razina igre. Publika će još više uživati, ali stvarno ne mogu reći tko je glavni favorit.”

U trećem kolu Alcaraz je svladao Sebastiana Kordu sa 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

“Izvrstan meč u svakom pogledu. Igram sve bolje i jako sam sretan zbog toga.”

Potvrdio je da se potrudio promijeniti servis.

“Morao sam popraviti ovaj udarac, nije velika promjena. Radi se o drugačijem pokretu koji će mi pomoći da serviram još bolje.”

Alcaraz nije igrao većinu turnira na zemljanoj podlozi zbog ozljede podlaktice. I dalje nosi zavoj, ali kaže da udara mnogo slobodnije.

“Bio je ovo zahtjevan meč, ali sam mogao pustiti forhend. Igrao sam normalnim intenzitetom.”

Odigrao je čak 21 drop shot.

“Potpuna improvizacija, nisam to planirao. Ni sam ne znam zašto sam igrao toliko puta. Mislio sam da je manje. U prvom setu nisam puno skraćivao, ali u nastavku sam to činio češće. To je dobar smjer, to je moj stil. Varijacije u igri su jako bitne, mislim da sam dobio više poena nego što sam izgubio nakon drop shotova.”

Ime idućeg protivnika još nije poznato. Bit će to pobjednik meča između Bena Sheltona i Felixa Auger-Aliassima. Kiša je prekinula Amerikanca i Kanađanina u trenutku kada je Auger-Aliassime servirao za prvi set kod 5:4. Susret nastavljaju danas, a to će biti prednost za Španjolca jer će njegov sljedeći suparnik imati manje vremena za odmor.