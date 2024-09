Kineskinja opet ‘kobna’ za Donnu: Vekić ispala s US Opena

Podijeli :

REUTERS Andrew Couldridge via Guliver

Donna Vekić se oprostila od US Opena.

Qinwen Zheng bila je noćna mora za Donnu Vekić u posljednja tri tjedna. Kineskinja je prvo pobijedila Hrvaticu u finalu Olimpijskih igara u Parizu, a sada ju je eliminirala u osmini finala US Opena.

Zheng je mjesto među osam najboljih osigurala nakon pobjede 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Meč je trajao dva sata i 53 minute, a završio je u 2:15 po lokalnom vremenu.

Prvi set protekao je u sjajnim servisima i kvalitetnoj igri. Ušlo se u tie break. Zheng u trećem poenu radi mini-break, dolazi do 4:1, a onda joj Vekić dvostrukom greškom praktički daje set u dlan. Kineskinja je povela 5:2 i sigurnim servisom riješila ovaj dio igre u svoju korist.

Umor je učinio svoje, pa je u drugom setu bilo više problema sa servisom. Vekić je u drugom gemu napravila break i povela 2:0, ali je Kineskinja odmah uzvratila. Došla je do 2:2, a onda je Donna i u šestom gemu imala dvije lopte da suparnici oduzme servis. Na njenu žalost, nije uspjela.

Ipak, nije propustila priliku kada je bilo najvažnije. U desetom gemu došla je do breaka i set lopte. Kineskinja je spasila prvu, pa drugu, no treća je bila sreća za Hrvaticu. Sjajnim forhendom došla je do 6:4 i izjednačila rezultat u setovima.

Kineskinja je dominirala u odlučujućem setu i s dva breaka izborila mjesto među osam najboljih na posljednjem Grand Slamu sezone.

Protivnica u četvrtfinalu bit će joj Arina Sabalenka.