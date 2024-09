Federer o Sinneru: ‘Pitanje na koje se treba odgovoriti…’

Podijeli :

Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Legendarni tenisač Roger Federer stigao je u New York gdje će pratiti završnicu US Opena.

Švicarca je odmah dočekalo pitanje o situaciji s Jannikom Sinnerom. Podsjetimo, Talijan je bio pozitivan na doping kontroli za vrijeme Indian Wellsa, no nije suspendiran zbog male doze dopinga u krvi i rezultata istrage koja je potvrdila da Sinner zaista, kako je on tvrdio, nije znao za nedopuštenu supstancu koja je ušla u njegovo tijelo preko kreme za masažu.

“To nije nešto što želimo vidjeti u našem sportu, bez obzira je li on nešto napravio ili nije, ili bilo koji drugi igrač. To je buka koju ne želimo. Za svakog sportaša ovakve optužbe su noćna mora, svakog jutra kad se probudite pitate se dolazi li netko da me testira. Zbog toga je stvarno teško”, rekao je Federer pa nastavio:

“Razumijem frustraciju i one koji se pitaju: “Jesu li ga tretirali isto kao i druge?” Mislim da se sve svodi na to. Mislim da svi vjerujemo da nije učinio ništa, ali da potencijalna nedosljednost da nije morao pauzirati dok nisu bili 100 posto sigurni što se događa, to je pitanje na koje se treba odgovoriti.”