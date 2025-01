Đoković nakon komentara o Hrvatima: ‘Bio sam prilično osuđen u svojoj zemlji’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Srpski tenisač i bivši svjetski broj jedan, Novak Đoković, dao je intervju za magazin GQ, koji je izazvao veliku pažnju u regiji.

U razgovoru, Đoković je otvoreno progovorio o temama koje je dosad rijetko spominjao, ali najviše interesa, posebice u Srbiji, izazvala je njegova izjava kako je navijao za Hrvatsku tijekom prošlog Svjetskog nogometnog prvenstva.

Ova izjava naišla je na podijeljene reakcije, no Đoković je istaknuo kako podržava sportaše iz susjednih zemalja te cijeni njihov uspjeh i trud, bez obzira na nacionalne razlike.

“Bio sam prilično osuđen u svojoj zemlji, čak i od strane najviših državnih službenika. Ali, za mene je to prilično jednostavno. Prije svega, imam obitelj iz Hrvatske. I broj dva, tako se osjećam u srcu. Kako mogu navijati za nekoga tko je puno dalje od mene, nego za susjeda s kojim imam ne samo obiteljske veze, već i toliko sličnosti? To je cijela misao. Hej, gledajte, razumijem da smo u ovom modernom svijetu sada odvojene zemlje. Ali nadamo se da shvaćamo da imamo toliko zajedničkih niti, povijesnih i kulturno, da će nas to zbližiti možda kao jednu naciju ponovo”, rekao je Novak Đoković.