Đoković je dobio znak da će ispisati povijest: ‘Je li to svevišnji namjerno napravio?’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australian Opena, prvog Grand Slam turnira u godini, koji je osvojio rekordnih 10 puta.

Srpski tenisač, koji je rekorder s 24 osvojenih Grand Slam titula i za mnoge najbolji tenisač svih vremena, u prvom je kolu ostvario pobjedu preokretom protiv Amerikanca Nishesha Basavareddyja. Meč je završio rezultatom 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, a trajao je 2 sata i 59 minuta.

Đoković je na početku sezone na prvom turniru u Brisbaneu izazvao pažnju kada se pojavio s Pokemonom Pikachuom i pokeloptom na svojoj torbi. Pikachu je 25. Pokemon u Pokedexu, a pokelopta služi za skupljanje Pokemona. Mnogi su to protumačili kao simboličnu poruku, sugerirajući da Đoković u Melbourneu napada svoj 25. Grand Slam naslov.

“Zanimljivo mi je to, baš me zabavilo. Iskreno, nisam to namjerno napravio. Je li to svevišnji namjerno napravio, kao što je to bilo prije nekoliko godina s ona 22 puta u Adelaideu…“, rekao je srpski tenisač novinarima.

Podsjetimo, nakon osvajanja Adelaidea 2023. godine Đoković se udario prstom u glavu 22 puta. Nekoliko tjedana kasnije osvojio je Australian Open, tada svoj 22. Grand slam.

“Ni to nije bilo namjerno, barem ne svjesno. Vjerojatno je bilo na nekom simboličnom i nesvjesnom nivou”, rekao je tada. Đoković je postavljen za sedmog nositelja na Australian Openu ove godine. U sljedećem kolu igrat će protiv portugalskog kvalifikanta Jaimea Farije.