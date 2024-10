Đoković iznenadio: Evo čime se želi baviti nakon teniske karijere

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Srpski tenisač Novak Đoković iznenadio je odgovorom.

Srpski tenisač je poslije poraza u finalu Mastersa u Šangaju sa 7:6(4), 6:3 govorio o tome što će raditi kada jednom više ne bude igrao tenis.

Spisak njegovih zanimanja je podjednako dugačak kao spisak jezika koje govori, ali je istaknuo jednu stvar po prvi put pred odlazak u Rijad.

O saksofonu je pričao ranije, ali ne i o glumi.

“Ima mnogo stvari. Zainteresiran sam za mnogo toga. I dalje želim naučiti svirati saksofon! Da stvarno naučim. Prije nekoliko godina sam svirao pristojno jedno vrijeme, ali sam onda postao loš jer nisam dovoljno i redovno vježbao. Podsjetili ste me sada na to. Volio bih naučiti pjevati, da sviram neke instrumente. Saksofon je broj jedan, ali bih volio naučiti svirati i ostale. Volio bih naučiti glumiti u kazalištu, obožavam kazalište. Kazalište je prije svega, ali volim i filmove. Ipak, više volim interakciju uživo. Volim komediju i pokušavam pokupiti neke trikove od prijatelja koji su glumci“, poručio je Novak Đoković.

Uostalom, bilo je mnogo videa Đokovića u kazalištu, a nerijetko se na njegovim mečevima mogu vidjeti srpski glumci poput Dragana Jovanovića.

Zatim je pojasnio da se tu njegov interes za umjetnost ne završava.

“Volio bih naučiti slikati i crtati i raditi stvari. Također sam veoma strastven kada su u pitanju stvari u vezi sa zdravljem, oporavkom, zanimaju me sportska nauka, biotehnologija… To je veliki spisak stvari koje me zanimaju, neke od mojih investicija odnose se upravo na ta polja i pokušavam u različitim partnerstvima razvijati brendove. Moj tim i ja pokušavamo spojiti sve kako bismo napravili grupu jakih brendova. Volio bih svoj brend proširiti van tenisa, van filantropije, u svijet biznisa, wellnesa i više od toga“, kaže Đoković.