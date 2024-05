Bivši trener Andyja Murrayja: Đoković će sve uložiti u Olimpijske igre, a onda otići u mirovinu

Podijeli :

Đoković ove sezone igra u formi za zaborav, nije osvojio nijedan turnir, a i uoči sezone su iz njegovog tabora isticali da su Olimpijske igre glavni fokus u 2024. godini.

Naime, to je jedina zlatna medalja koja Đokoviću nedostaje u bogatoj karijeri. Do sada je Đoković osvojio broncu na OI 2008. u Pekingu, a u Londonu, Riju i Tokiju nije ni došao do borbe za medalje.

Povodom toga, na X-u se oglasio bivši trener Andyja Murrayja, Mark Petchey:

“Ima li još netko dojam da će Novak napraviti sve da uzme zlato na Olimpijskim igrama i onda se oprosti od tenisa? I dalje je među favoritima za titule na Roland Garrosu i Wimbledonu, ali takvi rezultati iziskuju ogromnu žrtvu. Sve podsjeća na 2002. godinu i Petea Samprasa”, napisao je Petchey na X-u.