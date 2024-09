Becker složio trojku iz snova, gdje je Đoković?

Podijeli :

Guliver Images

Laver Cup u Berlinu, naravno, nije mogao proći bez Borisa Beckera. Tek oženjeni, po treći put, legendarni Nijemac komentirao je mečeve Europe i Svijeta, ali i odgovarao na brojna pitanja.

Jedno od njih bilo je – koju bi trojku iz snova izabrao da je izbornik u ovom natjecanju.

“Trojica nisu dovoljna“, istaknuo je Nijemac za američki Tennis da ima još vrlo kvalitetnih tenisača

“Ali ja bih izabrao trojicu najboljih, a to su sada Alcaraz, Sinner i Zverev“, od kojih su dvojica igrali u Berlinu.

Jasno je da se Becker odlučio za vodeći trojac svjetske ljestvice, slučajno ili namjerno Alcaraza pomaknuo s treće na prvo mjesto. Naravno, mnogima je bockalo oči što nije bilo Novaka Đokovića, iako je prije nepuna dva mjeseca osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

No, Nijemac to sigurno nije napravio zlonamjerno, jer ako itko cijeli Đokovića onda je to on. Becker je bio Đokovićev trener u razdoblju u kojem je započeo svoj juriš na status najboljeg – od 2014. do 2017. godine.