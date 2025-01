Što se događa s Ivaniševićem i Ribakinom? ‘Moramo razgovarati, definitivno’

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

Elena Ribakina izgubila je u osmini finala Australian Opena od Amerikanke Madison Keys i tako ispala s prvog Grand Slama sezone.

Kazahstanka je održala konferencijuu za medije na kojoj je govorila o kompliciranoj situaciji sa svojim trenerima, hrvatskim stručnjacima Goranom Ivaniševićem (53) i Stefanom Vukovom (37).

Podsjetimo, Ivanišević je 1. studenog potvrđen kao novi trener Ribakine, a početkom 2025. u stožer je vraćen i Vukov. Dva dana nakon što je Ribakina vratila Vukova u svoj tim, WTA ga je suspendirao i pokrenuo neovisnu istragu o navodnom kršenju kodeksa ponašanja. Ribakina je na spomenutoj konferenciji govorila o Vukovu:

“Ovo nije situacija u kojoj želim biti. Naravno, želim u stožeru imati one ljude koje želim, ali nisam to mogla promijeniti. Pokušala sam se fokusirati na svoje mečeve. Razgovarala sam s njim, a imam i Gorana. To je utjecalo na to kako sam igrala danas”, odgovorila je Ribakina.

Na pitanje hoće li Ivaniševića zadržati u timu, odgovorila je:

“Moramo razgovarati, naravno. Kao što sam rekla, tek smo surađivali u predsezoni i na par turnira. Privikavamo se jedno na drugo. Definitivno ćemo razgovarati kako će izgledati naredni raspored.”