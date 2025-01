VIDEO / Norrie ‘izgubio živce’ pa pogodio ženu reketom: ‘Nikad to nisam napravio’

Podijeli :

Britanski tenisač Cameron Norrie (ATP 48) poražen je s 2:6, 3:6 od Argentinca Facunda Diaza Acoste (ATP 78) za oko sat i 20 minuta na startu turnira u Aucklandu u noći s ponedjeljka na utorak.

Iako je već bilo jasno da će 24-godišnjak iz Buenos Airesa trijumfirati, 29-godišnjak rođen u Johannesburgu nije skrivao frustraciju kada je njegov suparnik došao do prve meč lopte.

Negativnu energiju kanalizirao je nesmotrenim bacanjem reketa koji je pao na ženu iz publike, odnosno u ložu pored terena. Gledateljica je srećom ostala neozlijeđen, a Norrieja je opomenuo glavni sudac.

“Nisam to namjeravao učiniti, ali ipak nije idealno to učiniti. Nikada nisam napravio tako nešto. Nasmijao sam se i rekao: ‘Oprosti, nisam to htio učiniti’. Rekla je: ‘Da, dobro sam’. Nije bilo strašno”, objasnio je Norrie nakon poraza.

“Međutim, vidjeli smo kod nekih igrača da lako možete biti diskvalificirani. Ispričao sam se vrlo brzo i želim se općenito ispričati. Nisam zadovoljan svojim ponašanjem”, istaknuo je Norrie.

Norrie je stigao do 40:40, ali nije trebalo dugo da Diaz trijumfira za plasman u osminu finala, a Argentinca čeka sunarodnjak Sebastian Baez.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.