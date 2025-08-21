VIDEO / Ivanišević: Trenutno nije teško biti u boljoj formi od Tsitsipasa, u pitanju je mentalna blokada

Podijeli :

Nakon burnog kraja suradnje s grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom i tjedana ispunjenih medijskim špekulacijama o njegovoj trenerskoj budućnosti, Goran Ivanišević pojavio se u znatno opuštenijem izdanju – u Sarajevu, gdje je sudjelovao u posebnom sportskom dodatku ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.

Na događaju održanom na Marijin Dvoru, legendarni hrvatski tenisač ponovno je bio u centru pažnje, ovoga puta na teniskom terenu s mladim bh. talentima, daleko od pritiska profesionalnog sporta.

Tom prilikom, Ivanišević je na opasku novinara N1 BiH da je u boljoj formi od Tsitsipasa, govorio o problemima koje ima Grk te poželio da se vrati u stanje kada je bio puno opasniji igrač za protivnike:

“Trenutno to nije teško. Meni je njega žao, mislim da sam sve rekao. Odličan tenisač koji je u krizi, više mentalnoj nego fizičkoj. Zbilja mu želim da se vrati tamo gdje je bio. Neće biti lako, ali on nije zaboravio igrati tenis, to se ne može zaboraviti. Prije tri mjeseca bio je osmi na svijetu. Sad je to jedan duži put i neće biti lako”, rekao je trofejni hrvatski tenisač. Podsjećamo, suradnja između Ivaniševića i Tsitsipasa trajala je nepuna dva mjeseca.

Rezultati su izostali – Tsitsipas je ispao već u drugom kolu turnira u Halleu, a potom doživio poraz i na startu Wimbledona, što je bio znak da suradnja neće imati budućnost.

Prekid je objavljen putem društvenih mreža, a Tsitsipas je u objavi izrazio zahvalnost bez ulaska u detalje:

“Suradnja s Goranom Ivaniševićem bila je kratka, ali intenzivna i doista vrijedna etapa na mom putu. Zahvalan sam na vremenu, trudu i energiji koje je posvetio meni i mom timu. Iako sada idemo različitim putevima, imam samo poštovanje prema Goranu, ne samo zbog onoga što je postigao u tenisu, nego i zbog toga kakva je osoba. Želim mu sve najbolje u budućnosti.”

Ipak, iza kulisa bilo je tenzija. Ivanišević je odmah po dolasku istaknuo nezadovoljstvo fizičkom pripremljenošću Tsitsipasa:

“On želi, ali ne radi ništa. Sve ‘hoću, hoću’, ali ne vidim taj pomak. Šokirao sam se, nikad nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sam s ovim koljenom spremniji tri puta više od njega. Ovo je baš loše.”