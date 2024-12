Zvijezda je rođena: Ono što je napravio uspjeli su samo Sinner i Alcaraz, a ove godine je napredovao za 582 mjesta

Podijeli :

AP Photo/Charles Krupa via Guliver

Mladi osvajač ATP NextGen turnira je u Saudijskoj Arabiji samo potvrdio o kakvom se talentu radi.

Sedmo izdanje ATP Next Gen finala, turnira osmorice najvećih svjetskih talenata, osvojio je 18-godišnji brazilski tenisač Joao Fonseca koji je dobio svih pet mečeva na turniru.

U finalnom susretu Fonseca je u reprizi finala juniorskog US Opena iz 2023. sa 2-4, 4-3(8), 4-0, 4-2 svladao godinu dana starijeg Amerikanca Learnera Tiena. Njih su se dvojica susrela i u skupini kada je Fonseca pobijedio također u četiri seta.

Finalni meč bolje je otvorio Tien koji je dobio prvi set, a potom je mogao otići i na 2-0 u setovima. Nije u tome uspio, a od trenutka kada je Fonseca dobio tie-break druge dionice s 10-8 potpuno je dominirao i na kraju lako došao do konačne pobjede.

Tim slavljem, Fonseca je zaokružio fenomenalnu 2024. godinu u kojoj se etablirao kao jedna od najvećih mladih nada svjetskog tenisa.

Kada se kao 17-godišnjak s pozivnicom pojavio u glavnom ždrijebu ATP 500 turnira u Rio de Janeiru, mnogi su se zapitali ‘tko je ovaj dečko?’, a ta pitanja postala su još glasnija kada je u prvom kolu spomenutog turnira deklasirao trenutno 20. tenisača svijeta, Arthura Filsa.

Za mladog Fonsecu je turnir u Riu izuzetno poseban. Ne samo iz razloga što je rođen u najvećem brazilskom gradu, već je živio u blizini kompleksa gdje se odigrava jedan od najprestižnijih južnoameričkih turnira. Svake je godine u dječačkoj dobio pratio ‘petstoticu’ u Rio de Janeiru, a Fonseca i sam kaže kako ga je gledanje profesionalaca iz prvog reda potaknulo da se počne ozbiljnije baviti tenisom. Osobito ga je inspirirao legendarni Rafael Nadal koji ga je oduševio svojim nastupom u finalu turnira 2014. godine.

Roditelji su se bavili brojnim sportovima, a upravo ga je majka Roberta svakodnevno vozila na treninge u lokalni teniski klub koji se nalazi u neposrednoj blizini navedenog kompleksa gdje se održava ATP 500 turnir.

Uzevši to u obzir, Rio de Janeiro poslužio je kao najbolja moguća kulisa za Fonsecu da se po prvi put probije na velikoj sceni. U konačnici je došao do četvrtfinala i najavio sve ono što slijedi.

Uglavnom je kroz ovu sezonu igrao turnire challenger razine, a osvojio je i jedan naslov u Lexingtonu na tvrdoj podlozi, a napredovao je za nevjerojatnih 582 mjesta! Naime, godinu je započeo kao 727. tenisač svijeta, a zaključio ju je na 145. mjestu, a treba dodati kako se ATP NextGen turnir ne boduje, stoga je mogao biti još bolje rangiran, no Brazilac će se s ovim statusom svakako zadovoljiti.

Međutim, Fonsecin dolazak na ATP tour nije neočekivan. Kao junior je došao do prvog mjesta svjetske ljestvice, a time je postao prvi Brazilac kojemu je to pošlo za rukom. Pritom je osvojio juniorski Australian Open u parovima te spomenuti US Open u singlu.

Krajem 2023. je pozvan na završni ATP turnir gdje se natječu najbolji tenisači svijeta, a ondje je imao priliku biti sparing partner Janniku Sinneru, Carlosu Alcarazu i drugim velikim zvijezdama. A nakon osvajanja NextGen završnog turnira, počele su usporedbe upravo s navedenim dvojcem koji predvodi novu generaciju tenisača. Naime, Sinner, Alcaraz i Fonseca su jedina tri tenisača u povijesti koja su uspjela osvojiti NextGen turnir do dobi od 18 godina što samo potvrđuje koliko je Brazilac perspektivan.

Njegovu tenisku igru prvenstveno krasi nevjerojatna snaga koju uspijeva generirati u svojim udarcima, a jednom kada je nauči kontrolirati i dodatno se razvije u ostalim aspektima, mogao bi postati vrlo ozbiljan problem za brojne tenisače iz svjetske elite.

Ciljevi za sljedeću godinu su jasni – ulazak u top 100 na svijetu – a nakon toga ćemo vidjeti koliko visoko i daleko zapravo može ići. Ali, Joao Fonseca vjeruje da može biti među najboljima, a doznat ćemo ubrzo može li to i potvrditi.

ATP i WTA tour pratite ekskluzivno na Sport Klubu.