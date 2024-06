Pobjednički jubilej za Murrayja, slavili Alcaraz i Zverev

Podijeli :

COLORSPORT Ashley Western via Guliver Image

Andy Murray je u utorak na travi londonskog Queen's Cluba odigrao 1000. meč na najvišoj profesionalnoj razini i protiv Australca Alexeija Popyrina došao do svoje 739. pobjede (739-261).

Murray je slavio sa 6-3, 3-6, 6-3, a u drugom kolu će igrati protiv još jednog australskog predstavnika, Jordana Thompsona.

Od četvorice aktivnih igrača s 1000 ili više mečeva u karijeri, uspješniji od Murrayja su Novak Đoković (1105-219) i Rafael Nadal (1075-225). U tom je društvu još i Richard Gasquet (605-399).

U drugo kolo se plasirao i prvi nositelj te branitelj naslova, Španjolac Carlos Alcaraz, koji je sa 6-1, 7-5 bio bolji od Argentinca Francisca Cerundola. Prošlogodišnji wimbledonski pobjednik i ovogodišnji osvajač Kupa mušketira u Roland Garrosu može doći u odabrano društvo tenisača koji su u istoj godini osvojili pehare na pariškoj zemlji i na wimbledonskoj travi.

Posljednji koji je to uspio napraviti bio je Novak Đoković (2021.), a prije njega su to u ovom stoljeću učinili Rafael Nadal (2008. i 2010.) i Roger Federer (2009.). U Open eri to je uspjelo još samo dvojici tenisača: Šveđaninu Bjoernu Borgu tri godine zaredom (1978. – 1980.) te Australcu Rodu Laveru (1969.), posljednjem tenisaču koji je u jednoj kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand Slam trofeja i jedinom koji je to učinio dvaput (1962.).

Alcaraza u drugom kolu čeka ljevoruki Britanac Jack Draper, koji je svladao Argentinca Mariana Navonea (6-3, 6-2) te tako nastavio pobjednički niz započet u Stuttgartu, gdje je trijumfom u finalu protiv Mattea Berrettinija došao do prvog naslova u karijeri.

Najbolji njemački tenisač Alexander Zverev odigrao je na travi u Halleu prvi meč nakon poraza u finalu Roland Garrosa od Carlosa Alcaraza i preokretom svladao sunarodnjaka Oscara Ottea sa 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Zvereva u drugom kolu čeka Talijan Lorenzo Sonego, a među pobjednicima dana bio je i branitelj naslova, Kazahstanac Aleksander Bublik koji je u dva seta bio bolji od Australca Maxa Purcella (7-6, 6-4).

Bublik će za plasman u četvrtfinale igrati protiv Amerikanca Christophera Eubanksa koji je sa 6-3, 6-4 bio bolji od Španjolca Pedra Martineza.