Duje Ajduković ostao bez polufinala u Sofiji, porazio ga je 473. tenisač svijeta

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Šteta, ovo je bila dobra prilika...

Hrvatski 24-godišnji tenisač Duje Ajduković (ATP – 262.) nije se uspio plasirati u polufinale ATP Challenger 50 turnira na zemljanoj podlozi u Sofiji, gdje ga je u četvrtak u četvrtfinalu pobijedio Amerikanac Dali Blanch (ATP – 473.) sa 6-4, 7-6 (3).

Splićanin je u prvom gemu izgubio servis, a onda do kraja seta nije uspio iskoristiti nijednu od pet prilika za ‘break’, tri u četvrtom (0-40) i dvije u desetom gemu (15-40).

U drugom setu je 22-godišnji Amerikanac do ‘breaka’ stigao u devetom gemu, ali je Ajduković u sljedećem spasio tri meč-lopte i prvim ‘breakom’ u meču stvorio priliku za mogući preokret. Imao je i set-loptu kod vodstva 6-5, ali je Blanch uspio doći do ‘tie-breaka’. U odlučujućoj igri drugog seta Ajduković je izgubio dva poena na servisu, a njegov suparnik nijedan, pa se Blanch plasirao u polufinale.