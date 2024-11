Dodig tijesno poražen u finalu Beograda s novim partnerom

Podijeli :

xMathiasxSchulzx via Guliver

Hrvatski reprezentativac Ivan Dodig i tuniški tenisač Skander Mansouri nisu uspjeli doći do naslova pobjednika na dvoranskom ATP 250 turniru u Beogradu, gdje su u finalu poraženi od Britanca Jamieja Murrayja i Australca Johna Peersa sa 3-6, 7-6 (5), 11-9 propustivši meč-loptu u odlučujućem 'tie-breaku'.

Bio je to prvi zajednički nastup 39-godišnjeg Međugorca i deset godina mlađeg Tunižanina, a nijanse su ih dijelile od osvajanja pobjedničkog trofeja. No, za to bi trebali imati priliku u sljedećoj sezoni, jer su dogovorili da će nastaviti tek započetu suradnju.

Dodigu je ovo bilo ukupno 54. finale u konkurenciji parova, a ostao je na 24 naslova. Mansouri je po drugi put igrao u finalu na ATP Touru na kojem još uvijek čeka na prvi naslov. Dodig na svoj 25. trofej čeka od Pekinga 2023., a Mansouri je deseti različiti partner s kojim je Ivan dogurao do finala. Sa sedmoricom je osvajao naslove.

Dodig i Mansouri su u prvom setu došli od 1-1 do vodstva 4-1 osvojivši u tri gema 12 od 13 odigranih poena. Lakoćom su zadržali stvorenu prednost, jer su na servisu u prvom setu izgubili svega tri poena, te su sa 6-3 osvojili prvu dionicu meča.

Murray i Peers su u drugom setu uspjeli doći do ‘breaka’ i poveli 3-1, ali su već u sljedećem gemu izgubili stečenu prednost. Kako do kraja seta nijedan par nije izgubio gem na servisu, odluka o pobjedniku druge dionice meča je ostavljena za ‘tie-break’. U njemu je britansko-australski par poveo 5-1, Dodig i Mansouri su došli do 5-6, ali su Murray i Peers iskoristili treću set-loptu.

Tako je odluka o pobjedničkom trofeju pala u produženom ‘tie-breaku’. Hrvatsko-tuniška kombinacija je vodila 3-1 i 4-3 uz prednost ‘mini-breaka’, ali su Murray i Peers uspjeli anulirati zaostatak i sami došli do prednosti kad su poveli 8-6. No, u sljedećem poenu Murray je napravio dvostruku pogrešku, a Mansouri je s dva odlična servisa donio meč-loptu hrvatsko-tuniškom paru.

Odigran je najbolji poen meča, u kojem su se i jedan i drugi par izvlačili iz teških situacija, ali je na kraju presudio Peersov volej za 9-9. Australac je servisom donio meč-loptu svom paru, a u pobjedu ju je pretvorio Murray volejom nakon odličnog Peersovog reterna.

Peers i Murray su od kolovoza ponovno zaigrali zajedno, nakon što su u razdoblju od 2013. do 2015. osvojili šest naslova, a trijumfom u Beogradu su došli do osmog zajedničkog trofeja, jer su prije dva tjedna bili najbolji i u švicarskom Baselu.

Za Johna Peersa, aktualnog olimpijskog pobjednika u paru s Matthewom Ebdenom, ovo je 30. naslov u karijeri, dok je Jamie Murray došao do 34. trofeja.