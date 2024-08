Alcaraz uvjerljiv, a Talijan se nakon finala Umaga plasirao u polufinale Olimpijskih igara!

Podijeli :

xJustPictures.ch DanielaxPorcellix via Guliver

Talijanski tenisač Lorenzo Musetti nastavio je niz odličnih rezultata i na olimpijskom turniru u Roland Garrosu, gdje je u četvrtak u četvrtfinalu svladao osvajača zlatne medalje iz Tokija, Nijemca Alexandera Zvereva, sa 7-5, 7-5.

Ovogodišnji finalist umaškog Croatia Opena je ‘breakom’ otvorio meč i držao prednost do servisa za prvi set, kad je Zverev uspio doći do ‘breaka’. No, na 5-5 je Musetti došao do nove prednosti koju je u 12. gemu pretvorio u osvajanje prve dionice meča, nakon što je spasio dvije ‘break’-lopte (15-40).

U drugom setu je 22-godišnji Talijan ostavio Zvereva bez prilike za ‘break’, a svoju je dočekao i iskoristio u 11. gemu. Servis za pobjedu odradio je besprijekorno te za dva sata i četiri minute stigao do svog petog uzastopnog polufinala. Posljednji turnir na kojem nije uspio ući u polufinale bio je Roland Garros, gdje je u trećem kolu ispustio vodstvo od 2-1 u setovima protiv Novaka Đokovića.

Upravo bi srpski tenisač mogao biti njegov suparnik u polufinalu, uspije li u večernjem četvrtfinalnom meču pobijediti Grka Stefanosa Tsitsipasa.

U donjem dijelu ždrijeba prvi je polufinalist postao drugi nositelj, Španjolac Carlos Alcaraz, koji je sa 6-3, 7-6 (7) svladao Amerikanca Tommyja Paula. Ovogodišnji pobjednik Roland Garrosa i Wimbledona bio je uvjerljiv u prvom setu, ali je u drugom morao nadoknaditi ‘break’ zaostatka (2-5), a ‘tie-breaku’ je spasio i jednu set-loptu (6-7).

Alcaraz će u svom olimpijskom debiju za mjesto u finalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea i dvostrukog finalista Roland Garrosa (2022. i 2023.), Norvežanina Caspera Ruuda.