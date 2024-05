UFC Fight Night Vegas 92 – Može li iskusni Barboza upisati prvi poraz Englezu u naletu?

Podijeli :

ReinaldoxReginato via Guliver

Nakon uzbudljivog UFC-ovog eventa u St.Louisu, ovaj vikend vraćamo se u APEX centar u Las Vegasu gdje ćemo gledati 5 interesantnih mečeva sa vrhuncem večeri, okršajem prekaljenog ratnika Edsona 'Juniora' Barboze (24-11-0) i neporaženog Engleskog 'Čuda' Lerona Murphya (13-0-1).

Edson Barboza uspio je postati nevjerojatno podcijenjen posljednjih godina, ponajviše zbog činjenice da već ima borilačku kilometražu, da je u posljednje vrijeme izgubio nekoliko nastupa a i zbog činjenice da je mnogo puta pretrpio strahovitu štetu, sjetimo se se samo kolike je batine pretrpio od Khabiba Nurmagomedova koji je upravo ucrtao vrlo jasan plan kako pobijediti ovog izvanrednog udarača – ili ga stavite uza zid, nagurajte ga/pritisnite i rano ga završite, ili ga rušite i domnirate u parteru 15 ili 25 minuta (ovisno na koliko rundi je dogovoren meč).

Zvuči prilično jednostavno, ali obje te staze zahtijevaju prilično specifične vještine. To su očito vještine koje već spomenuti Khabib, Tony Ferguson, Bryce Mitchell, Kevin Lee i Justin Gaethje prirodno posjeduju, što objašnjava 5 od njegovih osam poraza u posljednjih nekoliko godina. Porazi od Paula Feldera i Dana Igea bile su diskutabilne odluke i mogle su to biti i pobjede za Edsona a još jedan poraz bio je od Gige Chikadzea, što je jedini put kada je nadmašen u nečemu u čemu je on najjači. Još jedna ključna stvar koju treba primijetiti je da je Edson toliko eksplozivan i opasan da je također uspio ostvariti pobjede protiv boraca koji se uklapaju u stilski plan da mu mogu zagorčati život. Ljudi kao što su Benny Dariush, Shane Burgos i Billy Quarantillo. Ali finiširao je svu trojicu.

Gdje se tu uklapa njegov subotnji protivnik Lerone Murphy? Na njegovom omjeru vidimo je da je svakako sposoban pobijediti nokautom ali je pobjedom protiv protiv Josha Culibaoa također pokazao zavidnu parterašku kontrolu te mnogi smatraju da je to njegova najbolja šansa da pobijedi Edsona.

Ne zaboravimo, Edson se od prvog dana borio protiv vrha UFC-a i moguće da, ukoliko Murphy pritisne od prve sekunde, Brazilac neće moći izdržati tempom nabijene 4 i 5 rundu. ALI to svo dosadašnje iskustvo ipak donosi prednost Edsonu koji je blagi favorit i koji bi svojim nožnim tehnikama mogao ostvariti novi nokaut i tako dalje pokazati da ipak nije za staro željezo.

U sunaslovnoj borbi gledati ćemo Khaosa Williamsa protiv Carlstona Harrisa, okršaj dvojica boraca u velter diviziji koji su divlji u stojci s time da je Harris u svom posljednjem meču ipak malo manje dobro izgledao i tehnički i defenzivno pa ukoliko ovo bude kickboxing meč u 15 minuta Khaos bi trebao iskontrolirati kaos i odnijeti pobjedu.

Od ostalih mečeva gledati ćemo Ramiza Brahimaja protiv Thembe Gorimba, Adriana Yaneza protiv Viniciusa Salvadora a sve će otvoriti eksplozivne djevojke u ženskoj slamka kategoriji Angela Hill protiv Luane Pinheiro.

Ne propustite novi UFC koji uživo prenosimo u noći sa subote na nedjelju s početkom u 01.00h.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.