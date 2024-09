Srpski džudaš suspendiran na pet mjeseci jer se prekrstio

Podijeli :

REUTERS/Annegret Hilse via Guliver Image

Srpski džudaš Nemanja Majdov dobio je suspenziju u trajanju od pet mjeseci, pošto je navodno prekršio religijske kodekse na Olimpijskim igrama u Parizu.

Višestruki svjetski i europski prvak se prekrstio pred borbu na Olimpijskim igrama, što su iz komisije očigledno procijenili kao nepoštovanje religijskog kodeksa i pravilnika.

Ovim povodom oglasio se i sam Nemanja Majdov na društvenim mrežama.

”Zabranjen mi je nastup na svim turnirima, kampovima i pripremama. Istina, u obrambenom pismu disciplinskog postupka nisam želio ispričati se zbog križanja, i naravno da nisam, niti ću ikada, iako nisam znao koliko bi kazna mogla biti.

Bog mi je dao sve, kako u privatnom životu, tako i u karijeri, i on je za mene na prvom mjestu i ponosim se time. To se neće promijeniti ni pod kojim uvjetima. Slava Mu i hvala na svemu. Za mene osobno ovo nije ništa novo, samo nova stranica u mojoj karijeri i novo životno iskušenje. Žao mi je što je tako lijep i zahtjevan sport poput džuda došao do ovakvih situacija.

Bog mi je dao veliku karijeru, sedam europskih i tri svjetske medalje. Kada sam počinjao, sanjao sam o tome da osvojim barem jednu veliku medalju i tako uspijem u životu, te u životu svoje obitelji koja je sve žrtvovala za moju karijeru. Bog nam je dao mnogo više, a zadužio me i više nego dovoljno da nikada ne spustim glavu kad je došlo do odluke ‘ili-ili’. Odmorit ćemo se do tada, a onda se uz pomoć Gospodina našega Isusa Krista vraćamo na novi početak i nove pobjede”, napisao je Majdov.