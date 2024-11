Jones je ozbiljno uvrijeđen, odbio rukovanje s Miočićem: ‘Ovo je osobno’

Podijeli :

UFC

Bliži se najiščekivanija borba u povijesti UFC-a. Stipe Miočić i Jon Jones će u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu odmjeriti snage u Madison Square Gardenu, a spektakl pratite na SK Fight kanalu.

Dva borca održala su press konferenciju uoči eventa, a među obavezama bilo je i fotografiranje. Miočić je tada pružio ruku suparniku, a Jones ju odbio. Vjerojatni razlog takvog ponašanja su izjave borca hrvatskih korijena koje se Jonesu nisu svidjele.

Miočić je na konferenciju stigao s vatrogasnom kacigom.

“Poštujem sve hitne službe i želio sam biti pun poštovanja prema Stipi, ali komentirao je nešto za moju obitelj i tada je poštovanje odletjelo kroz prozor. Da, ovo je osobno”, rekao je Jones.

“Ne sjećam se da sam to rekao. On je rekao da će me prebiti pred punom arenom, a ja sam rekao: “Ajde, kučko”. Dosta je bilo da se branim zbog toga, ispričao sam se i to je to. Mislim da je svaka borba osobna“, uzvratio je Miočić.

