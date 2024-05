Hrgović opsovao i poručio: Ispričavam se, ali četiri godine čekam

Podijeli :

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge via Guliver

Filipa Hrgovića sutra čeka borba karijere protiv Daniela Duboisa.

Pobjednik će dobiti IBF-ov privremeni pojas svjetskog prvaka. Dan prije meča u Rijadu, hrvatski boksač je razgovarao s TNT Sportsom, čiji novinar je rekao da je ova borba, s obzirom na to da je dobila status borbe za privremenu titulu, sada veća nego ikad.

“Nije veća, bilo je najavljeno da će borba biti za pravu titulu, to je bio originalni plan. Manja je, dakle, nego što je bilo najavljeno”, rekao je Hrgović pa nastavio:

“Čekao sam dvije godine, imali su meč za apsolutnog prvaka i ova borba s Duboisom trebala je biti za pravi IBF-ov pojas. Ali nije važno, ako i nije za pojas, to je borba i želim pobijediti. Čak i da je za nula dolara, kao što je mnogo puta bio slučaj u mojoj amaterskoj karijeri, ja želim pobijediti.”

“Nije to samo od Zhanga, dvije godina sam čekao na borbu za poziciju obveznog izazivača i sada već dvije godine čekam na ono što će se, nadam se, tek dogoditi u budućnosti. J**u me već četiri godine s tim. Ispričavam se na izrazu, ali nema druge riječi da se opiše to što mi rade s tim IBF-ovim statusom. I više sam nego zaslužio napad na pravi IBF-ov pojas, ali tako je, kako je, vidjet ćemo što će biti”, izjavio je pa zaključio:

“Ova borba mi otvara mnoga vrata i vodi me prema još većim borbama. Za mene je vrlo važno pobijediti u ovoj borbi jer će mi pobjeda osigurati da se i moje ime nađe među pet najboljih teškaša svijeta”.