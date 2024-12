Fury i Usik žestoko najavili revanš: “Znaš li što ti se sprema? S*ebat ću te’

Revanš je zakazan za 21. prosinca u Saudijskoj Arabiji.

Na nedavnoj konferenciji za medije objavljen je video u kojem su boksači, zajedno s promotorima Frankom Warrenom i Alexanderom Krassyukom, komentirali prošli meč i najavili novi okršaj.

“Mogao me udariti tim udarcem milijun puta i možda ne bih imao posljedica, ali on me udario njime i tad je imao učinak i to je za njega bilo sjajno”, rekao je Fury, nakon čega se Usyk ubacio: “Bilo je savršeno, Tyson je bio dobar u bijegu.”

“Imao si svoju malu priliku da me nokautiraš i nisi to mogao učiniti, zar ne?” upitao ga je Fury, a Usyk odgovorio da isto vrijedi i za Britanca, koji je nastavio: “Nisi me mogao čak ni spustiti nakon što sam hodao poput Bambija.

Pogodio si me s deset udaraca, deset čistih udaraca u bradu. U uzvratu si sjeban. Kao što je Tupac rekao, tukao si me s najboljim udarcima i opet nisi mogao odraditi to do kraja”, na što je Usik odgovorio: “Znaš li što ti se sprema? Sjebat ću te.”