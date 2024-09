Dubois poslao upozorenje ujedinjenom prvaku Usyku: ‘Definitivno imamo nedovršenog posla’

Podijeli :

Pawel Andrachiewicz via Guliver

Prošlo je godinu dana otkako je Duboisa zaustavio Ukrajinac u devetoj rundi njihovog obračuna za naslov svjetskog prvaka u Wroclawu u kontroverznim okolnostima, ali 26-godišnjak se od tada vratio tehničkim nokautom protiv Jarrella Millera i Filipa Hrgovića.

Ubrzano se približava i njegov veliki okršaj s Anthonyjem Joshuom na Wembley stadionu 21. rujna, gdje će se pobjednik vjerojatno suočiti s boljim u Usykovom prosinačkom revanšu protiv Tysona Furyja. Usyk je prije iznio ideju da se spusti u nižu diviziju kako bi povratio neosporan status u kategoriji do 90kg, ali Dubois je odlučan iskupiti se protiv osvajača zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2012. nakon što se suoči s Joshuom.

“Moram otići tamo i ispraviti tu grešku. Definitivno postoji nedovršen posao sa mnom i Usykom, i to je dio mog uspona. Prije sam bio na mračnom mjestu i izlazim na svjetlo, pa to moram vratiti. Prije je bio u cruiserweightu i siguran sam da bi se mogao vratiti, ali da vidimo kako će se budućnost odvijati”, rekao je Dubois.

Pobjeda nad Hrgovićem bila je velika za Duboisa, posebno s obzirom na kritike koje je dobio zbog načina na koji je poražen od Usyka. Sada ponovno boksajući na domaćem terenu u Londonu kao branitelj naslova svjetskog prvaka, Dubois ne gaji iluzije o tome što je na kocki. On zna da bi pobjeda nad Joshuom otvorila mogućnost dodavanja više pojaseva svjetskog naslova svojoj kolekciji, a možda čak i priliku da ispravi ono što je smatrao da je pošlo krivo protiv Usyka.

“Pobjeda protiv Joshue me stavlja na vrh planine. To će me učiniti kraljem, sigurno”, zaključio je.