Bila je ostavljena u rodilištu kao beba, a sada je postala svjetska prvakinja: Ovo je nevjerojatna priča srpske boksačice

Photo: Bokserski savez Srbije

Srpska boksačica Anđela Branković (26) osvojila je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Nišu, pobijedivši u finalu Tajlanđanku Punrave Ruenros u kategoriji od 54 do 57 kilograma.

Ovo prvenstvo organizirala je IBA (Međunarodna boksačka organizacija), no treba napomenuti da nisu sudjelovale sve zemlje, s obzirom na to da je više od 80 država prešlo pod novu boksačku organizaciju World Boxing.

Bez obzira na to, uspjeh Anđele Branković izniman je, a još je značajniji kada se uzme u obzir njezin životni put. Boksački savez Srbije podijelio je njezinu inspirativnu priču na Facebooku.

Od napuštene bebe do svjetske prvakinje

“Od ostavljene bebe u rodilištu do osvajanja svjetskog zlata – Anđela Branković! Prava sportska junakinja, ne samo Srbije, već i cijelog svijeta! Njezina životna priča nadmašuje i one koje su ekranizirane u Hollywoodu, poput legendarnog ‘Rockyja’!

Napuštena odmah po rođenju u bolnici u Novom Sadu 1998. godine, prve mjesece života provela je u sirotištu u Rumi, gdje je kao beba svjedočila i bombardiranju Srbije 1999. godine. Već 2000. godine pronašla je novi dom i obitelj koja joj je pružila ljubav, sigurnost i priliku za novi život.

‘Reći ću samo da je sve Božja volja i da nas On vodi kroz život. To znam jer sam se u to uvjerila nebrojeno puta u svojih 26 godina. Danas sam svjetska prvakinja u boksu, a kroz što sam sve prošla do ovog trenutka, to samo Bog i ja znamo.

Velika je hrabrost usvojiti dijete i beskrajno sam zahvalna ljudima koji su mi pružili dom i ljubav_’, istaknula je jedina boksačica u povijesti Srbije koja je osvojila svjetsko zlato.”

“Nekada ostavljena beba, danas ponos Srbije i svjetskog boksa! Tijekom intoniranja srpske himne na pobjedničkom postolju, dok je sa zlatnom medaljom oko vrata pjevala ‘Bože pravde’, suze su same krenule niz lice Anđele Branković, dirnuvši sve prisutne u dvorani ‘Čair’, kao i gledatelje diljem svijeta.

‘_Sam trenutak kada sam stajala na postolju, dok je cijela dvorana pjevala himnu sa mnom, nešto je što ću pamtiti cijeli život. Još uvijek sam pod dojmom svega što se dogodilo. Možda bih najviše izdvojila jednu crkvu pored hotela Splendid, gdje smo bili na pripremama.

Ta mala crkva, okružena šumom, predivno je mjesto – crkva Svetog Apostola Tome. To će mi ostati jedna od najljepših uspomena iz proteklih mjesec dana. Trenutno mi je teško izdvojiti bilo koga posebno, mislim da još nisam ni svjesna što se dogodilo, ali kroz nekoliko dana sigurno ću biti_’, rekla je Anđela Branković, anđeo srpskog boksa.”

Put do vrha

“Prije osvajanja svjetskog zlata, Anđela Branković je u dvorani ‘Aleksandar Nikolić’ osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u kategoriji do 57 kg. Boksom se počela baviti prije više od deset godina, ali je zbog ozljede i fakultetskih obaveza imala pauzu od tri i pol godine. Tijekom studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) bila je jedan od najboljih studenata s prosjekom 9,8.

Na nagovor izbornika ženske boksačke reprezentacije Mirka Ždrale, napustila je Novi Sad i preselila se u Zvornik, gdje je u klubu ‘Obilić’ izgradila karijeru dostojnu tog imena. Povratkom u ring nastavila je nizati pobjede, osvojila europsku broncu, a sada i svjetsko zlato!

‘Sve djevojke koje su ostvarile povijesni rezultat na ovom prvenstvu su junakinje! Osvojili smo pet brončanih medalja pored mog zlata, što je dokaz koliko se ozbiljno i profesionalno radi u našem savezu. Ovaj rezultat nije samo moj, nije samo njihov – on je zajednički‘, zaključila je svjetska prvakinja Anđela Branković.

Bravo Anđela, bravo Anđele!” – stoji u objavi Boksačkog saveza Srbije.