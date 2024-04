Babić spreman za sljedeći izazov: ‘Vrijeme je, idemo. Gdje god i kad god’

Podijeli :

Alen Babić

Nakon što je na boksačkom spektaklu u londonskoj O2 Alen Babić pobijedio Stevea Robinsona tehničkim nokautom u šestoj rundi za 12. pobjedu u karijeri, otkrio je koga želi za sljedećeg suparnika.

“Oduševljen sam. Večeras sam bio kockar, stavio sam sve na kocku. Reako sam da želim nekog s dobrim omjerom, koji je imao šanse protiv mene, nekog tvrdog. I bio je, mislim da je Robinson bio tvrd. Opet sam naučio da mogu primiti udarac i da se mogu boriti, jednostavno sam se dobro osjećao”, izjavio je Babić za Seconds Out.

“To je bilo zlostavljanje. Pogađao sam sve što sam bacao, nadam se da je ok. Sretan sam što je sudac ipak na kraju zaustavio borbu. Želio sam ipak proći koju rundu, da sam ga završio u prvoj ne bih znao na čemu sam. Čak me i uhvatio s nekim udarcima, ali na kraju sam sretan što je otišlo u šest rundi”, dodao je hrvatski boksač.

Osvrnuo se na to da je nakon lanjskog poraza u Poljskoj promijenio tim.

“Trebao sam samo jedan savjet svog kuta: ‘Vjerujemo u tebe’. To je sve što sam trebao za ovu borbu i za ovaj kalibar protivnika. Boksam već 12 godina i trebao sam samo nekoga tko vjeruje u mene. Tražio sam to godinu dana i našao to daleko od Hrvatske. Mali boksački klub i trenera koji vjeruje u mene, to je sve što trebam.”

Sljedeći suparnik kojeg Alen želi je Dave Allen. Poznati britanski boksač koji je nakon povratka 2021. upisao tri pobjede doživio je prošle jeseni poraz Frazera Clarkea.

”Idemo Dave. Vrijeme je. Gdje god i kada god”, poručio je Babić.

