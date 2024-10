Veliki šok u Njemačkoj: Klupska legenda i reprezentativac zbog teške ozljede prerano prekinuo karijeru

Podijeli :

Iako je novu sezonu započeo s entuzijazmom, njemački rukometaš bio je prisiljen naglo okončati svoju profesionalnu karijeru nakon samo četiri odigrana kola.

Ovo predstavlja veliki udarac ne samo za 29-godišnjeg Paula Druxa, već i za njegov klub Füchse Berlin, gdje je proveo cijelu karijeru i postao kapetan. Tijekom svoje karijere, Druxa su mučile brojne ozljede, ali je novu sezonu započeo zdrav, s oporavljenim koljenom i Ahilovom tetivom koje su ga prethodno zlostavljale. Nažalost, obnovljena ozljeda istog koljena na treningu prošlog tjedna bila je presudna za njegovu odluku.

“Rezultat pregleda je za mene poražavajući, sad se moram s tim pomiriti. Jako sam zahvalan na onome što sam kao rukometni igrač uspio doživjeti i postići. Sada ću, nakon nadolazeće operacije i rehabilitacije, zajedno sa svojom obitelji mirno razmišljati o sljedećim koracima”, otkrio je Drux.

Osim što više nećemo imati priliku gledati Druxa na rukometnim terenima, on će ostaviti značajan prazninu u svlačionici Füchse Berlina. Tijekom svojih 13 godina u klubu, sudjelovao je u svim njegovim uspjesima, debi ostvarivši 2012. godine. Tokom svoje karijere, osvojio je DHB pokal, njemački superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo i EHF Cup. Na reprezentativnoj razini, odigrao je 127 utakmica i osvojio brončanu medalju na Olimpijadi u Riju 2016. godine.

“Nevjerojatno me boli što Paul mora završiti svoju karijeru na ovakav način. On nije samo kapetan za nas, već i uzor cijelom klubu. Kao nitko drugi, on se zalaže za integritet i motivaciju kroz identifikaciju”, rekao je izvršni direktor Füchsea Bob Hanning.